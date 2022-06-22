Тен Хаг определился с ролью Магуайра

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг определился с ролью защитника Гарри Магуайра. Согласно данным от Manchester Evening News, нидерландский специалист хочет оставить англичанина основным центральным защитником клуба.

При этом не исключено, что у Магуайра всё же отберут капитанскую повязку, на которую претендует Криштиану Роналду. По сведениям от источника, пару англичанину в связке центральных защитников составит Рафаэль Варан.

Напомним, что в прошлом сезоне Магуайр допускал ряд очень серьёзных ошибок, из-за чего очень часто подвергался критике со стороны болельщиков «Манчестер Юнайтед».