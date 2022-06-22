«МЮ» во вторник вновь не смог договориться с «Барселоной» по трансферу де Йонга

«Манчестер Юнайтед» вчера в очередной раз потерпел неудачу в переговорах с каталонской «Барселоной» по трансферу полузащитника Френки де Йонга. По информации от Фабрицио Романо, клубы пока не могут согласовать переход игрока сборной Нидерландов.

«Барселона» не намерена снижать ценник в 86 миллионов евро, который в своё время был уплачен за де Йонга амстердамскому «Аяксу». По сведениям источника, в ближайшее время клубы проведут очередные переговоры.

Напомним, что «Барселоне» очень важно продать де Йонга, чтобы решить финансовые проблемы. Сам игрок готов воссоединиться в Англии с бывшим тренером Эриком тен Хагом.