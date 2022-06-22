Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» во вторник вновь не смог договориться с «Барселоной» по трансферу де Йонга

22 Июня 2022 • 11:55 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» вчера в очередной раз потерпел неудачу в переговорах с каталонской «Барселоной» по трансферу полузащитника Френки де Йонга. По информации от Фабрицио Романо, клубы пока не могут согласовать переход игрока сборной Нидерландов.

«Барселона» не намерена снижать ценник в 86 миллионов евро, который в своё время был уплачен за де Йонга амстердамскому «Аяксу». По сведениям источника, в ближайшее время клубы проведут очередные переговоры.

Напомним, что «Барселоне» очень важно продать де Йонга, чтобы решить финансовые проблемы. Сам игрок готов воссоединиться в Англии с бывшим тренером Эриком тен Хагом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
12:59 · Англия. Премьер-лига
100 миллионов евро – стартовая цена на Силву
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с Джеймсом о продлении контракта
12:48 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах
12:37 · Англия. Премьер-лига
Минамино отказал клубу АПЛ ради перехода в «Монако»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России
12:10 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не ссорился с Гвардиолой
12:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг определился с ролью Магуайра
11:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» во вторник вновь не смог договориться с «Барселоной» по трансферу де Йонга
11:40 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли возьмёт на себя две должности официально
11:04 · Англия. Премьер-лига
Кавани решил, где продолжит карьеру
11:01 · Англия. Премьер-лига
Лукаку просил «Челси» отпустить его в «Интер» ещё в январе 3
10:54 · Англия. Премьер-лига
Асенсио сделал выбор между «Ливерпулем» и «Миланом»
10:50 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» не получал предложений по Филлипсу
10:31 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с «Баварией»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока сборной Испании
Все новости
Рекомендуем