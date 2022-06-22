Американский бизнесмен Тодд Бёли был объявлен исполняющим обязанности спортивного директора и президента лондонского «Челси». Ранее клуб официально сообщил об уходе президента Брюса Бака и спортивного директора Марины Грановской.

В первое время выполнять перечисленные обязанности будет именно Бёли. Напомним, что американец ранее возглавил консорциум, который выкупил «Челси» у Романа Абрамовича. Чуть позже клуб назначит нового спортивного директора и президента на постоянной основе.

Сообщается, что помогать Бёли в работе на трансферном рынке будет главный тренер Томас Тухель.