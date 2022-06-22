Кавани решил, где продолжит карьеру

Звездный уругвайский центрфорвард Эдинсон Кавани не собирается возвращаться в Южную Америку. Нападающий хочет продолжить карьеру в Европе, чтобы хорошо подготовиться к предстоящему чемпионату мира в Катаре.

По сообщениям La Gazzetta dello Sport, 35-летний игрок имеет предложения от не самых сильных клубов. В Италии на Эдинсона претендует «Салернитана», а в Испании интерес к нему проявляет «Райо Вальекано». Вероятнее всего, нападающий выберет один из предложенных вариантов, где будет основным центрфорвардом.

Последним местом работы уругвайца был «Манчестер Юнайтед». Он покинул манкунианцев в связи с истечением срока контракта.