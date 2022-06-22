Лукаку просил «Челси» отпустить его в «Интер» ещё в январе

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку просил руководство клуба отпустить его обратно в миланский «Интер» ещё в январе, но тогда сделка считалась невозможной. Об этом на своём подкасте сообщил журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что Лукаку полностью разочаровался в переходе в «Челси» довольно рано. Несмотря на впечатляющий дебют, бельгиец не смог прижиться в клубе и быстро осознал, что хочет вернуться в миланский «Интер», где за два сезона завоевал Скудетто под руководством Антонио Конте.

Напомним, что вчера «Интер» и «Челси» согласовали годичную аренду Лукаку без права выкупа. Подобная сделка обойдётся «нерадзурри» в 8 миллионов евро. Ещё 4 миллиона «Челси» может получить в виде бонусов.