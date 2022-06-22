Асенсио сделал выбор между «Ливерпулем» и «Миланом»

Испанский полузащитник Марко Асенсио определился с новым местом работы. Мадридский «Реал» решил продать игрока этим летом, а потому футболист начал рассматривать предложения от других клубов.

У Асенсио есть варианты продолжения карьеры в АПЛ и Серии А – интерес к нему проявляют «Ливерпуль» и «Милан» соответственно. Марко уже сделал выбор между этими клубами. Испанец отдал предпочтение переходу в стан «россонери», где у него будет больше шансов закрепиться в стартовом составе.

Полузащитник связан контрактом с «Реалом» до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.