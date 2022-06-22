«Лидс» не получал предложений по Филлипсу

«Лидс» пока не получал предложений по трансферу своего воспитанника Кэлвина Филлипса, которого пресса активно связывает с переходом в «Манчестер Сити». Об этом утверждает британский журналист Фил Хэй.

«Манчестер Сити» пока сомневается, что «Лидс» согласится отпустить Филлипса по сниженной цене. Ранее отмечалось, что «павлины» потребуют за своего полузащитника сумму в районе 60-70 миллионов евро, которая отпугивает «горожан».

Более того, в руководстве «Манчестер Сити» сомневаются в целесообразности такого дорогостоящего трансфера, опасаясь, что Филлипс вряд ли сразу заиграет в основе, так как на его позиции очень уверенно действует Родри.