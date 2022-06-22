«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока сборной Испании

Атакующий полузащитник Фабиан Руис, права на которого принадлежат «Наполи», пользуется спросом среди клубов английской Премьер-лиги. Заинтересованность в переходе испанского игрока проявляют лондонский «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

По сообщениям Corriere dello Sport, лидерами этой гонки считаются «канониры» и «сороки». В свою очередь неаполитанцы готовы расстаться с Фабианом, если за него заплатят 30 миллионов евро. Клуб намерен рассмотреть предложения, чтобы не потерять испанца бесплатно. Контракт Руиса истекает летом 2023 года.

На счету полузащитника семь забитых мячей и пять голевых передач в 38 поединках за «Наполи» в прошлом сезоне.