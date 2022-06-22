«Ньюкасл» ждёт решения Экитике

«Ньюкасл» всё ещё ждёт окончательного ответа от нападающего «Реймса» Уго Экитике. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, француз пока сомневается в переходе в стан «сорок».

Ранее «Ньюкасл» полностью согласовал с «Реймсом» сумму компенсации за футболиста. Сейчас клуб ведёт переговоры с агентом Экитике, который ещё не спешит соглашаться на переход.

В услугах Экитке заинтересованы и другие клубы. Ситуацию с нападающим активно мониторит «ПСЖ», но французский клуб пока не предпринимал конкретный действий по трансферу футболиста. Ранее стало известно, что мадридский «Реал» не претендует на игрока.