«Челси» связался с «Лансом» по трансферу одного из лучших правых защитников Лиги 1

Лондонский «Челси» вышел на прямой контакт с «Лансом» по трансферу правого защитника Жонатана Клосса. Согласно информации от Goal, «синие» уже ведут переговоры с французскими коллегами относительно перехода футболиста на «Стэмфорд Бридж».

Сообщается, что Клосс может заменить в «Челси» капитана Сесара Аспиликуэту, который может перейти в каталонскую «Барселону». Защитник в прошлом сезоне отметился 5 голами и 11 ассистами в чемпионате Франции.

Ранее Клосс также выступал во второй немецкой Бундеслиге за «Арминию», где в своём последнем сезоне забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Футболист может закрыть любую позицию на правом фланге.