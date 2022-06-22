Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья захочет перейти в лондонский клуб, если «Барселона» не сможет согласовать его трансфер

22 Июня 2022 • 09:38 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры в случае срыва трансфера в «Барселону». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, бразилец хотел бы перейти в лондонский «Челси».

В данный момент «Барселона» не может себе позволить заплатить за Рафинью требуемые 60 миллионов евро. Футболист прекрасно это понимает, поэтому чётко для себя решил, что в случае чего захочет перейти в «Челси».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» также проявляют интерес к Рафинье, но сам бразилец считает, что в «Челси» у него будет больше шансов побороться за трофеи. В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Барселона Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
10:31 · Англия. Премьер-лига
Мане: «Сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с «Баварией»
10:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на игрока сборной Испании
10:05 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» ждёт решения Экитике
09:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» связался с «Лансом» по трансферу одного из лучших правых защитников Лиги 1
09:38 · Англия. Премьер-лига
Рафинья захочет перейти в лондонский клуб, если «Барселона» не сможет согласовать его трансфер
09:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не смог подписать звезду «Лидса»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Салах высказался о соперничестве с Мане
08:40 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сделал предложение полузащитнику сборной Англии
08:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Жезусу и Стерлингу
08:07 · Англия. Премьер-лига
Французский клуб хочет подписать голкипера «Челси» Кепу
07:50 · Англия. Премьер-лига
Названа сумма трансфера Лукаку в «Интер»
07:16 · Англия. Премьер-лига
Технический директор «Арсенала» высказался о трансфере полузащитника «Порту»
02:25 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» не отпустит своих звёзд в «Манчестер Юнайтед» к тен Хагу
01:52 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов предложить около 60 млн евро за Рафинью
01:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил Жезусу выгодный контракт
Все новости
Рекомендуем