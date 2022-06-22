Рафинья захочет перейти в лондонский клуб, если «Барселона» не сможет согласовать его трансфер

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры в случае срыва трансфера в «Барселону». По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, бразилец хотел бы перейти в лондонский «Челси».

В данный момент «Барселона» не может себе позволить заплатить за Рафинью требуемые 60 миллионов евро. Футболист прекрасно это понимает, поэтому чётко для себя решил, что в случае чего захочет перейти в «Челси».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» также проявляют интерес к Рафинье, но сам бразилец считает, что в «Челси» у него будет больше шансов побороться за трофеи. В прошлом сезоне полузащитник забил 11 голов в АПЛ.