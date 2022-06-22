«Арсенал» не смог подписать звезду «Лидса»

Переговоры между «Лидсом» и лондонским «Арсеналом» по трансферу вингера Рафиньи провалились, об этом рапортует The Athletic.

По данным источника, «павлины» хотели выручить с продажи 25-летнего бразильского футболиста порядка 50 миллионов фунтов, а «канониры» не были готовы к таким тратам. Из-за разногласий в денежном вопросе переговоры между сторонами зашли в тупик.

Сам Рафинья отдает предпочтение трансферу в каталонскую «Барселону», но «сине-гранатовые» сейчас не готовы на такие траты. Еще у бразильца есть варианты продолжения карьеры в «Челси» и «Тоттенхэме».

Контракт Рафиньи с «Лидсом» рассчитан до середины 2024 года.