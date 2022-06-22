Салах высказался о соперничестве с Мане

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о соперничестве со своим одноклубником Садио Мане. Вскоре сенегалец официально перейдет из мерсисайдского гранда в мюнхенскую «Баварию».

«У нас отличные отношения. Для меня самое главное – это победа. Мы добивались успеха вместе, часто ассистировали друг другу. Не считаю его своим конкурентом, у нас не было соперничества и эгоизма», - передает слова египтянина France Football.

Мане уже прибыл в Мюнхен, где должен в ближайшее время подписать соглашение с «Баварией».

За «Ливерпуль» 30-летний африканец выступал с 2016 года. На его счету 90 голов в 196 матчах чемпионата Англии.