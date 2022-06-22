«Манчестер Сити» сделал предложение полузащитнику сборной Англии

Опорный полузащитник сборной Англии Кэлвин Филлипс, выступающий на клубном уровне за «Лидс», близок к переходу в гранд Премьер-лиги. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, на игрока нацелен «Манчестер Сити».

«Горожане» считаются фаворитами в споре за 26-летнего исполнителя. Чемпион Англии уже предложил Филлипсу долгосрочный контракт до 2027 года.

Кэлвин связан трудовыми обязательствами с «Лидсом» до 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник забил гол и отдал результативный пас в 23 поединках английской Премьер-лиги.