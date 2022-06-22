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«Манчестер Сити» нашёл замену Жезусу и Стерлингу

22 Июня 2022 • 08:20 Комментировать

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес пользовался спросом на трансферном рынке. Сразу пять клубов хотели подписать аргентинского игрока, однако получили отказ от руководства «горожан».

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, чемпион Англии хочет, чтобы 22-летний нападающий начал сезон в составе команды. Его рассматривают на место Габриэля Жезуса или Рахима Стерлинга. Кто-то из этих футболистов может покинуть «Сити» этим летом.

«Манчестер Сити» приобрел Альвареса у «Ривер Плейт» в январе за 15 миллионов фунтов. Остаток прошлого сезона форвард провел за аргентинский коллектив на правах аренды. После 7 июля он присоединится к «горожанам».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хулиан Альварес
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