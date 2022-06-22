Французский клуб хочет подписать голкипера «Челси» Кепу

Испанский страж ворот лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага может сменить команду этим летом. Как сообщается на страницах Footmercato, у голкипера появился вариант продолжения карьеры во французском чемпионате.

В подписании 27-летнего испанца заинтересована «Ницца». Клуб рассматривает Кепу в качестве замены Вальтеру Бенитесу, перешедшему в голландский ПСВ. «Ницца» рассчитывает оформить аренду Аррисабалаги на сезон-2022/2023.

Кепа стал игроком «пенсионеров» в 2018 году, перейдя из «Атлетика» Бильбао за 80 миллионов евро. Несмотря на такую огромную сумму, он не смог стать стабильным первым номером «Челси». Сейчас место в рамке ворот лондонцев застолбил за собой Эдуард Менди.