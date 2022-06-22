Названа сумма трансфера Лукаку в «Интер»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку переезжает в итальянский чемпионат. Бельгийский бомбардир на правах аренды присоединится к миланскому «Интеру», об этом рапортует посредством соцсетей инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, переход нападающего обойдется «нерадзурри» в восемь миллионов евро, еще четыре миллиона предусмотрены в качестве бонусных выплат. Оклад Ромелу в Милане составит восемь миллионов в год. В договоре не будет прописан пункт о возможном выкупе.

До переезда в «Челси» Лукаку выступал как раз за «Интер». В прошлом сезоне он забил 15 голов в 44 встречах.