«Аякс» не отпустит своих звёзд в «Манчестер Юнайтед» к тен Хагу

«Аякс» рассчитывает сохранить ведущих игроков после ухода Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Голландский специалист, перебравшийся из Амстердама в Манчестер этим летом, намерен забрать с собой нескольких ключевых игроков «Аякса». Наиболее явный интерес «красные дьяволы» проявляют к вингеру Антони и защитнику Лисандро Мартинесу. Согласно сведениям Mirror, тен Хаг в лучшем случае сможет подписать только одного из двух упомянутых футболистов, поскольку «Аякс» не нуждается в деньгах и намерен сохранить конкурентоспособный коллектив перед новым сезоном.

Стоимость 22-летнего бразильца Антони и 24-летнего аргентинца Лисандро Мартинеса оценивается порталом Transfermarkt в 35 и 32 млн евро соответственно.