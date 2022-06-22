Роналду недоволен работой «Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что клубу следует активнее заниматься усилением состава.

37-летний португалец обеспокоен тем, что «Манчестер Юнайтед» бездействует на трансферном рынке, пока конкуренты «красных дьяволов» по Английской премьер-лиге подписывают звёзд. Об этом сообщает журналист Ману Сайнц. Роналду не хочет провести очередной сезон в команде, не претендующей на победу в турнирах.

Главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на лето – полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Переговоры идут полным ходом, но пока не близки к завершению.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» уже усилили свой состав звёздными форвардами – Эрлингом Холанном и Дарвином Нуньесом соответственно.