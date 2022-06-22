«ПСЖ» и «Тоттенхэм» не выбыли из гонки за Жезусом

Лондонский «Арсенал» близок к приобретению Габриэля Жезуса, однако «ПСЖ» и «Тоттенхэм» продолжают следить за ситуацией.

Руководство «канониров» за последнее время достигло значительного прогресса в переговорах по переходу нападающего «Манчестер Сити». Несмотря на это, по данным Фабрицио Романо, «Арсеналу» желательно поторопиться с закрытием сделки, поскольку конкуренты – «ПСЖ» и «Тоттенхэм» – активно следят за ситуацией и готовы сделать свой ход в случае промедлений.

Габриэль Жезус – приоритетная цель «Арсенала» в летнее трансферное окно. Стоимость перехода 25-летнего бразильца составит порядка 50 млн евро.