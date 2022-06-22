Лукаку пройдёт медосмотр для «Интера» на следующей неделе

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку всё ближе к возвращению в «Интер».

Клубы уже согласовали условия аренды, рассчитанной до лета 2023 года. «Интер» гарантированно заплатит 8 млн евро, ещё 4 млн могут пополнить счёт «Челси» при определённых условиях, связанных с выступлениями бельгийца. По данным Фабрицио Романо, уже на следующей неделе Лукаку прилетит в Милан, чтобы пройти медицинское обследование в расположении «нерадзурри».

В августе прошлого года 29-летний нападающий перебрался в обратном направлении за 113 млн евро, но не сумел сработаться с главным тренером лондонцев Томасом Тухелем.