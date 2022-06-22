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Месси, Кейн и Лукаку попали в число игроков с самым резким падением стоимости

22 Июня 2022 • 00:24 Комментировать

Лионель Месси оказался в списке футболистов с наиболее резким падением трансферной стоимости за прошедший сезон.

На вершине рейтинга оказались сразу два футболиста мадридского «Атлетико» – Маркос Льоренте и Коке. Согласно оценке Transfermarkt, их стоимость снизилась на 35 млн евро.

На третьей строчке оказались Лионель Месси, Гарри Кейн, Ромелу Лукаку, Френки де Йонг, Каземиро, Тимо Вернер и Марк-Андре тер Штеген – минус 30 млн евро от прежней стоимости. Замкнул десятку Антони Марсьяль, ставший дешевле на 29 млн евро.

На момент перехода из «Барселоны» в «ПСЖ» рыночная цена Месси оценивалась в 80 млн евро, в конце прошлого года – в 60 млн, а по завершении сезона сократилась до 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ромелу Лукаку Марк-Андре Тер Штеген Каземиро Коке Тимо Вернер Гарри Кейн Антони Марсьяль Френки де Йонг Маркос Льоренте
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