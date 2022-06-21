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«Барселона» не сможет снизить запрос по де Йонгу

21 Июня 2022 • 23:53 Комментировать

«Барселона» не станет уступать «Манчестер Юнайтед» в вопросе продажи Френки де Йонга.

Сегодня клубы провели очередную встречу, но согласие по условиям трансфера по-прежнему не достигнуто. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Барселона» сообщила «Манчестер Юнайтед», что ни при каких раскладах не продаст де Йонга дешевле, чем за ранее обозначенные 86 млн евро. Одна из причин – необходимость уложиться в рамки, предусмотренные правилами Ла Лиги.

Френки де Йонг связан с «Барселоной» контрактом, рассчитанным до 2026 года. В 2019 году голландец перебрался из «Аякса» за те же 86 млн.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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