«Ливерпуль» близок к продаже Минамино за 15 млн евро

Форвард «Ливерпуля» Такуми Минамино в шаге от перехода в «Монако».

Японец не входил в планы Юргена Клоппа, поэтому рассчитывал покинуть «Ливерпуль» этим летом. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, Минамино подпишет пятилетний контракт с «Монако». Трансфер 27-летнего нападающего обойдётся монегаскам в 15 млн евро без учёта возможных бонусных надбавок. Сторонам осталось лишь урегулировать финальные детали сделки, а медосмотр состоится в ближайшее время.

Такуми Минамино выступал за «Ливерпуль» с января 2020 года. На счету японца 14 голов в 53 матчах за «красных».