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«Манчестер Юнайтед» определился со стоимостью Марсьяля

21 Июня 2022 • 22:34 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» охотно выслушает предложения по Антони Марсьялю этим летом.

26-летний француз провёл вторую половину сезона 2021/22 в испанской «Севилье». В «Манчестер Юнайтед» не слишком рассчитывают на вернувшегося после аренды форварда. Из-за крайне высокой зарплаты Марсьяля руководство «красных дьяволов» готово расстаться с игроком всего за 20 млн фунтов стерлингов, сообщает журналист The Sun Нил Кастис.

Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает через два года. В составе «Севильи» француз отыграл 12 матчей, по одному разу отметившись голом и результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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