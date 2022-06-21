«МЮ» необходимо предложить на 14 млн больше, чтобы удовлетворить запрос «Барселоны» по де Йонгу

«Манчестер Юнайтед» предстоит вернуться с улучшенным предложением по Френки де Йонгу.

25-летний голландец остаётся главной трансферной целью Эрика тен Хага, возглавившего «красных дьяволов» с лета. Согласно заявлениям журналиста Пола Хирса, «Манчестер Юнайтед» предложил «Барселоне» на 14 млн евро меньше требуемого. Несмотря на затянувшиеся переговоры, представители английского клуба по-прежнему настроены оптимистично.

Соглашение Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитано ещё на четыре года. За три сезона в каталонском клубе полузащитник провёл 138 матчей, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.