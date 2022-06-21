Ришарлисон решил покинуть «Эвертон»

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон настаивает на своей продаже в другой клуб.

Бразилец считает, что перерос «Эвертон». Он надеется трудоустроиться в более именитом клубе этим летом, чтобы не потерять место в составе сборной Бразилии, информирует журналист Марк Дуглас. В подписании Ришарлисона заинтересованы лондонские «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Контракт 25-летнего форварда с «ирисками» рассчитан до 2024 года. В прошедшем сезоне он отметился 11 голами и пятью результативными передачами в 33 поединках за «Эвертон» во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Ришарлисона в 48 млн евро.