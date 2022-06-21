Лукаку откажется от трети зарплаты ради возвращения в «Интер»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку согласился на значительное снижение зарплаты, чтобы упростить своё возвращение в «Интер».

Как стало известно сегодня, клубы близки к полному согласию по условиям аренды 29-летнего игрока. По данным инсайдера Николо Скиры, ради возвращения в «Интер» Лукаку согласился на серьёзное сокращение зарплаты: в «Челси» бельгиец зарабатывает 12 млн евро в год без учёта бонусов, а в миланском клубе будет получать на 33,3% меньше – 8 млн евро в год.

Контракт Ромелу Лукаку с «Челси» рассчитан до 2026 года. Прошлым летом он был приобретён у «Интера» за 113 млн евро – рекордная покупка в истории лондонского клуба.