Экитике не торопится переходить в «Ньюкасл», на игрока претендуют три топ-клуба

Нападающий французского «Реймса» Уго Экитике интересен трёх грандам европейского футбола.

«Реймс», как сообщается, уже принял предложение английского «Ньюкасла» по 20-летнему игроку. Сделка оценивается в 36 млн евро плюс 10 млн в качестве бонусов, однако Экитике и его окружение тянут время в попытках получить другие предложения, информирует L’ÉQUIPE. Среди основных претендентов на француза называются мадридский «Реал», «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария».

Уго Экитике отметился десятью голами и тремя результативными передачами в 23 поединках за «Реймс» в прошедшем розыгрыше французской Лиги 1.