Салихамиджич – о Мане: «Бавария» приобрела топ-игрока в расцвете сил»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич восторженно высказался о переходе в клуб Садио Мане.

30-летний сенегалец, выступавший за «Ливерпуль», в ближайшее время будет официально представлен в качестве новичка «Баварии».

«Мане приезжает к нам в самом расцвете сил, в прекрасном возрасте, в отличной форме и с жаждой выигрывать титулы – он выбрал правильный клуб для этого, – приводит Bild слова Салихамиджича. – Мы очень горды приходом в «Баварию» суперзвезды с мировым именем. Важно и то, что он с самого начала стремился перейти к нам. Эта сделка очень много значит для всех нас – для меня, тренерского штаба, для клуба в целом», – отметил спортивный директор мюнхенцев.