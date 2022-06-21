Лукаку в шаге от возвращения в «Интер»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку очень близок к переходу в «Интер» на правах аренды.

Клубы уже согласовали стоимость аренды бельгийца – она составит 8 млн евро. Также стороны договорились и о бонусах, которые «Челси» заработает в случае успешного выступления 29-летнего форварда в Италии. По данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка очень близка к завершению – осталось лишь оформить заключительные детали. Известно также, что договор не будет предусматривать опции последующего выкупа.

Ромелу Лукаку отметился 15 голами в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах минувшего сезона. Его контракт с лондонцами рассчитан до 2026 года.