Лондонский «Арсенал» официально объявил о подписании атакующего полузащитника «Порту» Фабиу Виейра.

Трансфер 22-летнего футболиста обошёлся «канонирам» в 35 млн евро, ещё 5 млн «Порту» может получить в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо. Португалец успешно прошёл медосмотр в Англии, после чего подписал контракт с лондонским клубом.

Фабиу Виейра находился в системе «Порту» с 2008 года. За первую команду «драконов» хавбек отыграл 76 матчей во всех соревнованиях, отметившись десятью забитыми мячами и 18 результативными передачами. В составе молодёжной сборной Португалии отличился 13 голами в 21 игре.