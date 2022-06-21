Мане появился на публике в футболке «Баварии»

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане был замечен в футболке мюнхенской «Баварии».

Фотографию сенегальца в цветах немецкого клуба опубликовало издание Sports Digitale. Источник отмечает, что уже завтра, 22 июня, «Бавария» объявит Мане игроком своей команды.

Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия трансфера. Таким образом, сумма сделки составит 32 миллиона евро без учёта бонусов. Эксперты подсчитали, что максимальная выручка от продажи игрока составит 41 миллион евро. В 2016 году «Ливерпуль» потратил на покупку игрока из «Саутгемптона» 40 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего сенегальца в 70 миллионов евро. Такая низкая сумма трансфера обусловлена тем, что в следующем сезоне контракт Мане с «Ливерпулем» истечёт. Таким образом, он мог покинуть команду бесплатно.