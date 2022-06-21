Будущее Дембеле прояснится до конца этой недели, фаворитом в борьбе за игрока является клуб из АПЛ

Будущее полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле должно проясниться до конца этой недели. Согласно информации от журналиста Бена Якобса, Дембеле сообщит о своём решении руководству «сине-гранатовых» в ближайшие дни.

Дембеле очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Челси» Томас Тухель. Немец заверил руководство, что он сможет вывести француза на новый уровень. Ранее Тухель называл Дембеле самым талантливым футболистом, с которым ему приходилось работать.

Фаворитом на Дембеле остаётся «Челси», но в руководстве клуба до сих пор сомневаются в игроке из-за его травматизма.