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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Будущее Дембеле прояснится до конца этой недели, фаворитом в борьбе за игрока является клуб из АПЛ

21 Июня 2022 • 15:57 Комментировать

Будущее полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле должно проясниться до конца этой недели. Согласно информации от журналиста Бена Якобса, Дембеле сообщит о своём решении руководству «сине-гранатовых» в ближайшие дни.

Дембеле очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Челси» Томас Тухель. Немец заверил руководство, что он сможет вывести француза на новый уровень. Ранее Тухель называл Дембеле самым талантливым футболистом, с которым ему приходилось работать.

Фаворитом на Дембеле остаётся «Челси», но в руководстве клуба до сих пор сомневаются в игроке из-за его травматизма.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Усман Дембеле
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