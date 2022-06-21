«Севилья» в курсе, что Кунде согласовал контракт с лондонским клубом

Руководство «Севильи» знает, что защитник Жюль Кунде уже согласовал пятилетний контракт с клубом из английской Премьер-лиги. По информации от издания Marca, француз ожидает завершения своего перехода в лондонский «Челси».

В данный момент «Челси» не сделал ни одного официального предложения «Севилье» по трансферу Кунде. Испанский клуб до сих пор ждёт от своих лондонских коллег конкретных действий, чтобы обсудить стоимость француза.

Напомним, что Кунде также интересен «Барселоне», но каталонский клуб в настоящий момент не может себе позволить выложить около 60 миллионов евро за трансфер игрока сборной Франции.