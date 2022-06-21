«Ливерпуль» требует 20 миллионов евро за Минамино

«Ливерпуль» отпустит своего полузащитника Такуми Минамино за 20 миллионов евро. Об этом сообщает журналист издания Goal Нил Джонс. Напомним, что футболист хочет покинуть команду из-за нехватки игрового времени.

Минамино может оказаться в «Саутгемптоне», где ранее выступал полгода в сезоне-2020/21. Тем не менее, «святые» не готовы выложить за японца деньги, которые требует руководство «Ливерпуля».

Такуми Минамино также интересен и другим клубам английской Премьер-лиги. В «Лидсе» его хочет видеть бывший тренер по «Зальцбургу» Джесси Марш. Также возможен вариант с переездом в Лигу 1, где игрока хотят видеть «Монако» и «Лион».