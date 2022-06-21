Окслейд-Чемберлен просит «Ливерпуль» продать его этим летом

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен твёрдо решил покинуть команду в это межсезонье. Согласно информации от Liverpool Echo, хавбек попросил у руководства отпустить его в другой клуб.

Ранее появлялась информация, что «Ливерпуль» не собирается продавать Окслейда-Чемберлена из-за опасений лишиться глубины состава. Напомним, клуб больше не будет никого покупать в это трансферное окно.

В услугах Окслейд-Чемберлена заинтересованы несколько клубов из английской Премьер-лиги. Среди них лондонский «Вест Хэм» и «Ньюкасл», который хотел приобрести футболиста ещё зимой.