Мане приземлился в Мюнхене для прохождения медосмотра в «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане находится в шаге от завершения перехода в мюнхенскую «Баварию». Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, сенегалец приземлился в аэропорту Мюнхена для прохождения медицинского обследования на тренировочной базе «Баварии».

Сумма трансфера за Мане должна составить около 45 миллионов евро. Сам футболист должен подписать с «Баварией» контракт до 2026 года. Напомним, что Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года.

Мане уже знает немецкий язык, так как в своё время успел поиграть в австрийском «Зальцбурге». Игрока очень хотел видеть в своей команде главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.