Лондонский клуб готов подписать Эриксена

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, у которого истекло трудовое соглашение с «Брентфордом», может трудоустроиться в другом английском клубе. Как сообщает West Ham Zone, предложить контракт скандинавскому игроку намерен лондонский «Вест Хэм».

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник отказался от предложения «Манчестер Юнайтед». Игрок готов рассмотреть предложения от других клубов или же заключить новый договор с «Брентфордом».

Эриксен присоединился к «пчёлам» в январе этого года. Кристиан забил один гол и сделал четыре ассиста в 11 поединках чемпионата Англии сезона-2021/2022.