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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лондонский клуб готов подписать Эриксена

21 Июня 2022 • 13:26 Комментировать

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, у которого истекло трудовое соглашение с «Брентфордом», может трудоустроиться в другом английском клубе. Как сообщает West Ham Zone, предложить контракт скандинавскому игроку намерен лондонский «Вест Хэм».

Ранее стало известно, что 30-летний полузащитник отказался от предложения «Манчестер Юнайтед». Игрок готов рассмотреть предложения от других клубов или же заключить новый договор с «Брентфордом».

Эриксен присоединился к «пчёлам» в январе этого года. Кристиан забил один гол и сделал четыре ассиста в 11 поединках чемпионата Англии сезона-2021/2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Кристиан Эриксен
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