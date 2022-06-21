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Тен Хаг может оставить Марсьяля в «МЮ»

21 Июня 2022 • 13:05 Комментировать (1)

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг может оставить в клубе нападающего Антони Марсьяля. Об этом сообщает местное издание Manchester Evening News. При этом отмечается, что француз вряд ли станет игроком основы.

Вторую половину прошлого сезоне Марсьяль провёл в аренде за испанскую «Севилью», у которой даже не было права выкупа. За весь этот период француз так и не сумел забить свой дебютный гол за команду Хулена Лопетеги.

Сейчас Марсьяль рассматривает другие варианты для продолжения карьеры, но не исключено, что он останется в «Манчестер Юнайтед». Напомним, француз занимает седьмое место в списке самых дорогих игроков в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
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