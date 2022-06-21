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Кариус: «В «Ливерпуле» у меня было много взлётов и падений, но я вырос в как личность»

21 Июня 2022 • 12:52 Комментировать

Голкипер Лорис Кариус подвёл итоги своего пребывания в «Ливерпуле». Напомним, что немецкий вратарь не продлил контракт с мерсисайдским клубом и стал свободным агентом по окончанию сезона.

«У меня было много взлётов и падений, но это футбол, такое бывает. В целом же я вырос как личность. Тот уровень, на котором мы работали каждый день и профессионализм были просто запредельными», – цитирует Кариуса Sky Sports.

Напомним, что с сезона 2016/17 Кариус был основным голкипером «Ливерпуля». Немец потерял своё место в основе после финала Лиги чемпионов 2018 года, где вратарь допустил две грубые ошибки в матче против «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лорис Кариус
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