«Вест Хэм» хочет заменить Влашича игроком «Фейеноорда»

«Вест Хэм» хочет усилиться полузащитником роттердамского «Фейеноорда» Оркуном Кёкчу. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в социальных сетях. При этом отмечается, что «молотобойцы» столкнутся с конкуренцией от других клубов.

Напомним, что Влашич должен покинуть «Вест Хэм» в это межсезонье. Фаворитом на трансфер полузащитника является итальянский «Торино». Именно поэтому «молотобойцы» находятся в поисках замены хорвату.

Кёкчу в прошлом сезоне забил 7 голов и отдал 9 результативных передач в чемпионате Нидерландов. 21-летний турок также отметился двумя голами в Лиге конференций, где его команда дошла до финала.