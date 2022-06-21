Клуб АПЛ готов купить Торгана Азара

Бельгийский хавбек Торган Азар может перебраться из немецкой Бундеслиги, где выступает за дортмундскую «Боруссию», в английскую Премьер-лигу. Как информирует Bild, заинтересованность в трансфере 29-летнего игрока проявляет «Ньюкасл».

За переход Торгана «сороки» готовы заплатить 15 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

Торган является братом полузащитника «Реала» Эдена Азара. В прошлом сезоне он принял участие в 23 поединках чемпионата Германии, отметившись четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.