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Уан-Биссака хочет остаться в «МЮ» и бороться за место в основе

21 Июня 2022 • 12:02 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака намерен остаться в клубе и бороться за своё место в основном составе. По информации от Sky Sports, англичанин не намерен покидать «Олд Траффорд» в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что Уан-Биссака не входит в планы нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Напомним, англичанин очень редко появлялся в основе при временном тренере Ральфе Рангнике, который руководил «красными дьяволами» во второй половине сезона.

Уан-Биссака намерен доказать тен Хагу, что он достоин находится в «Манчестер Юнайтед». Англичанин намерен впечатлить тренера на предсезонной подготовке.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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