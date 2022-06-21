Уан-Биссака хочет остаться в «МЮ» и бороться за место в основе

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака намерен остаться в клубе и бороться за своё место в основном составе. По информации от Sky Sports, англичанин не намерен покидать «Олд Траффорд» в это межсезонье.

Ранее сообщалось, что Уан-Биссака не входит в планы нового тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Напомним, англичанин очень редко появлялся в основе при временном тренере Ральфе Рангнике, который руководил «красными дьяволами» во второй половине сезона.

Уан-Биссака намерен доказать тен Хагу, что он достоин находится в «Манчестер Юнайтед». Англичанин намерен впечатлить тренера на предсезонной подготовке.