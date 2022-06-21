В «Ливерпуле» опасаются, что клуб проиграет гонку за Беллингема испанскому гранду

«Ливерпуль» может проиграть гонку за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема испанскому гранду. По информации от Liverpool Echo, интерес мадридского «Реала» уменьшает шансы мерсисайдцев на трансфер англичанина.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже сейчас определил Беллингема в качестве приоритетной трансферной цели на летнее трансферное окно 2023 года. Напомним, что англичанин решил остаться в «Боруссии» ещё на один сезон.

Ранее мадридский «Реал» выиграл у «Ливерпуля» гонку за полузащитника Орельена Чуамени, который может обойтись «сливочным» в общей сложности в 100 миллионов евро с учётом бонусов.