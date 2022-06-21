«Интер» и «Арсенал» готовят обмен игроками

Лондонский «Арсенал» и миланский «Интер» обсуждают обмен футболистами. Как информирует Calciomercatoweb, в поле зрения «канониров» находится защитник итальянцев Стефан де Врей, а «нерадзурри» проявляют интерес к бразильцу Габриэлу. Стороны готовы обсудить взаимовыгодный обмен.

Де Врей присоединился к миланскому клубу в 2018 году. Его действующее трудовое соглашение с «Интером» рассчитано до завершения следующего сезона.

Габриэл пополнил ряды «Арсенала» в 2020 году. Срок действующего трудового договора бразильца с «канонирами» рассчитан до середины 2025 года.