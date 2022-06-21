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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» хочет купить нападающего «Челси»

21 Июня 2022 • 11:02 Комментировать

«Наполи» всерьёз нацелился на трансфер нападающего из лондонского «Челси». Согласно информации от журналиста Бена Якобса, речь идёт об албанском форварде Армандо Брое, который в прошлом сезоне забил 6 голов в английской Премьер-лиге, выступая на правах аренды за «Саутгемптон».

Сообщается, что «Наполи» интересует только вариант с приобретением футболиста на постоянно основе. В гонке за Брою итальянскому клубу предстоит столкнуться с конкуренцией от многих клубов, в числе которых есть лондонских «Вест Хэм».

При этом отмечается, что главный тренер «Челси» Томас Тухель не намерен отпускать Брою до предсезонной подготовки. Немец намерен оценить нападающего, прежде чем принимать решение по его будущему.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Армандо Броя
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