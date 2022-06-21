Фердинанд — об игре Варана в «Манчестер Юнайтед»: Он был похож на кролика в свете фар

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт Рио Фердинанд высказался по поводу первого сезона французского защитника Рафаэля Варана в составе манчестерского клуба.

Фердинанд сказал Daily Mail, что из отличной команды Варан попал в клуб, где нулевая функциональность, нет уверенности у игроков и руководства, и даже нет чёткого направления развития. Экс-игрок считает, что для Варана переход в «Юнайтед» стал огромным скачком вниз.

«Иногда он был похож на кролика в свете фар», - добавил Фердинанд.

Напомним, что в прошлом сезоне Рафаэль Варан провёл в английском чемпионате 22 матча, в которых забил один мяч и сделал один ассист.