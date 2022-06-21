Окружение Кунде недовольно действиями «Челси»

Переход защитника «Севильи» Жюля Кунде в лондонский «Челси» может сорваться. По информации от Daily Mail, в окружении футболиста недовольны тем, как «синие» действуют с момента открытия трансферного окна.

Друзья и семья футболиста считают, что «Челси» мог уже закрыть сделку по трансферу к этому моменту, но «синие» до сих пор не сделали «Севилье» ни одного официального предложения. Сообщается, что руководство «Челси» сейчас ждёт, чтобы узнать, как проходит восстановление француза после операции на колене. Если всё будет хорошо, клуб активизирует попытку приобрести Кунде.

Напомним, что Кунде мог оказаться на «Стэмфорд Бридж» ещё прошлым летом, но «Севилья» отказалась его продавать.