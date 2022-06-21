«Интер» может отказаться от Дибалы ради возвращения Лукаку из «Челси»

Существует вероятность, что миланский «Интер» откажется от трансфера нападающего Пауло Дибалы, который в данный момент находится в статусе свободного агента. Согласно информации от Джанлуки ди Марцио, клуб пока не может договориться с аргентинцем об условиях контракта.

По сведениям источника, «Интер» сперва закроет сделку по аренде Лукаку, и лишь затем вновь возобновит переговоры с Дибалой. Клубу предстоит решить, собирается ли он повышать своё финансовое предложение.

Напомним, что в данный момент у «Интера» проблемы с деньгами. Клубу нужно продать как минимум двух игроков, чтобы выплатить кредит, который был взят пару лет назад.